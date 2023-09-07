Прокуратура США рассчитывает, что Хантеру Байдену предъявят обвинения к 29 сентября

В соответствующем ходатайстве специального прокурора Дэвида Уайсса не уточняется, что именно будут инкриминировать сыну американского президента

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Американская прокуратура рассчитывает, что обвинения в адрес сына действующего президента США Хантера Байдена выдвинут к 29 сентября. Об этом говорится в документах, размещенных в электронной базе федерального суда по округу Делавэр.

Соответствующее ходатайство направил специальный прокурор по делу Хантера Байдена Дэвид Уайсс. В нем указывается, что прокуратура "намерена добиваться" предъявления большим жюри обвинений сыну Джо Байдена "к пятнице, 29 сентября". В ходатайстве Уайсса не поясняется, какие именно обвинения планируют выдвинуть в адрес сына американского лидера.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и у него был револьвер Colt Cobra. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества. Тогда же сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, проигнорировал требования властей об уплате налогов. Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали негативную реакцию у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии.