Зеленский рассказал Блинкену о ситуации на фронте

Президент Украины также передал госсекретарю США данные о потребностях ВСУ в оружии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и рассказал ему о ситуации на поле боя.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в нашей стране государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Он подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что Зеленский также передал Блинкену данные о потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дальнобойном оружии, артиллерии, бронетехнике и средствах противовоздушной обороны. Кроме того, он поблагодарил США за декларацию Группы семи о гарантиях безопасности для Украины, приветствовав начало двусторонних переговоров. Также стороны обсудили "формулу мира" украинского президента и помощь Вашингтона Киеву в энергетическом секторе.

Ранее Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, в том числе впервые направит Киеву активы, изъятые у "подпавших под санкции российских олигархов".

Блинкен находится с визитом в Киеве. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией.