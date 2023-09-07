Байден отправляется на саммит G20 в Индию

Одной из главных тем мероприятия станет ситуация на Украине

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вылетает в Нью-Дели, где примет участие в саммите Группы двадцати (G20).

Американский президент, которого будут сопровождать госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен, намерен обсудить со своими коллегами по G20 в первую очередь ситуацию на Украине, а также вопросы оказания помощи развивающимся странам, борьбу с изменением климата, развитие технологий и проблему реформирования международных финансовых учреждений.

Байден встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 8 сентября. Белый дом сообщил, что Байден намерен провести еще несколько двусторонних встреч на полях саммита, однако пока не стал разглашать информацию о собеседниках президента.

Саммит G20 и Украина

Глава вашингтонской администрации на саммите "двадцатки" намерен затронуть тему последствий украинского конфликта, а также выступить с призывом к "справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права, принципов Устава ООН, принципов территориальной целостности и суверенитета", сообщил 5 сентября журналистам помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Байден намерен в очередной раз подчеркнуть, что "Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для воплощения этих концепций".

Вашингтонская администрация, по словам советника президента, рассчитывает вместе с Конгрессом "подготовить пакет надежных мер, чтобы Украина получила то, что ей нужно". По его версии, оказание Киеву военной помощи "отвечает национальным интересам Америки". Байден считает, что отказ от поддержки Украины "поставит под угрозу Европу", утверждал Салливан.

Американские эксперты считают, что главе государства в Нью-Дели придется столкнуться с серьезными разногласиями вокруг ситуации на Украине. Однако, по мнению комментаторов, в решении некоторых важных вопросов он якобы сможет воспользоваться отсутствием на саммите президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Экономические вопросы

Американский лидер, выступая в 2 и 3 сентября на сессиях саммита G20, намерен поднять вопрос реализации программы кардинальной реорганизации и расширения деятельности многосторонних финучреждений, особенно Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда. "Мы знаем, что эти институты являются одними из наиболее эффективных механизмов привлечения прозрачных и надежных инвестиций в развивающиеся страны. Именно поэтому Соединенные Штаты выступают за масштабные усилия, которые предпринимаются в настоящее время для развития этих институтов, чтобы они отвечали вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня", - пояснил Салливан. Так, в августе президент США обратился к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные средства, которые позволят увеличить финансирование ВБ более чем на $25 млрд. Советник президента заявил, что американская делегация в Индии "будет работать над тем, чтобы другие партнеры последовали примеру" США. "И в рамках G20 мы возглавляем работу, которая, как мы надеемся, позволит G20 одобрить эти устремления, а также поможет выработать более широкое видение многосторонних банков развития, которые будут лучше, масштабнее и эффективнее", - добавил он. При этом представитель Белого дома утверждал, что реформа ВБ не направлена против Китая, чье кредитование в рамках инициативы "Один пояс - один путь", по версии Вашингтона, "является принудительным и непосильным".

Президент США намерен призвать членов Группы двадцати "обеспечить существенное облегчение долгового бремени, чтобы страны с низким и средним уровнем дохода смогли" как можно быстрее восстанавливаться после экономических кризисов. По словам советника главы государства, Байден намерен "добиться прогресса" и по таким приоритетным вопросам, как борьба с изменением климата, повышение уровня мирового здравоохранения, ситуация вокруг цифровых технологий, включая ответственный подход к развитию сферы искусственного интеллекта.

После саммита G20 американский лидер отправится во Вьетнам. 10 сентября он посетит Ханой, где проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Ранее газета Politico сообщила, что американский лидер намерен подписать в республике соглашение о двустороннем "стратегическом партнерстве". По словам ее источников, соглашение позволит наладить "новое двустороннее сотрудничество, содействующее усилиям Вьетнама по развитию сектора высоких технологий, в том числе по производству полупроводников и в сфере искусственного интеллекта".

За несколько дней до вылета главы государства в Индию Белый дом объявил о том, что первая леди США Джилл Байден заразилась новым коронавирусом, у нее слабо выраженные симптомы. Результаты теста на COVID американского лидера в последние дни были отрицательными, у него нет никаких симптомов. Журналисты спросили у Салливана, есть ли у администрации запасной план действий, если тест Байдена все же окажется положительным в то время, как он отправится в Индию для участия в саммите G20 или накануне поездки. Он заверил, что администрация обладает достаточным опытом для урегулирования подобных проблем, и напомнил о том, что "разные лидеры в разные времена участвовали в событиях дистанционно". На прошлой неделе Байден допускал, что может изменить планы своих зарубежных поездок из-за последствий урагана "Идалия" в США.