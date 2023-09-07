В Бразилии видят прогресс своих мирных усилий по Украине

Глава МИД южноамериканской республики Мауру Виейра выразил мнение, что саммит "двадцатки" в Индии станет "идеальным местом" продолжения усилий по поиску мирного решения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Мирные инициативы бразильского руководства по ситуации на Украине имеют положительный эффект и приводят к прогрессу в ее разрешении, считает глава МИД южноамериканской республики Мауру Виейра.

"Считаю, что кампания, развернутая президентом [Бразилии Луисом Инасиу] Лулой [да Силвой] для привлечения внимания к необходимости диалога и мирных переговоров, приносит плоды и продолжит иметь положительный эффект, в частности в рамках предстоящей нам столь важной встречи G20", - сказал дипломат в среду в интервью государственной телерадиокомпании.

По его мнению, саммит "двадцатки" в Индии станет "идеальным местом" продолжения таких усилий по поиску мирного решения, поскольку на этой площадке присутствуют страны, придерживающиеся кардинально противоположных мнений по ситуации на Украине. Он также подчеркнул важность мирных усилий африканских государств и Папы Римского Франциска.

С декабря текущего года председательство в "двадцатке" переходит к Бразилии. Как сообщалось ранее, основными темами бразильского председательства должны стать борьба с неравенством, социально-экономическая и гендерная политика, борьба с изменениями климата, защита окружающей среды, переход к энергетике нового типа, реформа системы глобального управления и его институтов.

С момента прихода к власти в январе текущего года Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев, в свою очередь, приглашает Бразилиа к взаимодействию по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Бразилия и развивающиеся страны не поддержали эту инициативу.