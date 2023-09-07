Суд в Бразилии аннулировал показания фигурантов по громкому коррупционному делу

Судья Верховного федерального суда считает, что эти данные привели к "тяжелейшим последствиям для государства и сотен лиц, в отношении которых проводились следственные действия или возбуждались уголовные, административные и гражданские дела"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Судья Верховного федерального суда Бразилии Диас Тоффоли аннулировал показания фигурантов громкого антикоррупционного расследования "Автомойка", которые те дали в рамках сделки со следствием. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По его мнению, эти показания привели к "тяжелейшим последствиям для бразильского государства и сотен лиц, в отношении которых проводились следственные действия или возбуждались уголовные, административные и гражданские дела по всей стране и за рубежом". Судья также отметил, что результаты этих действий повлияли на результаты выборов как в Бразилии, так и в других государствах.

В частности, Тоффоли упоминает заключение под стражу в 2018 году нынешнего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которое, по его мнению, можно было бы назвать "одной из грубейших правовых ошибок в истории страны", если бы "дела не обстояли еще хуже". "Это был заговор, результат попытки захвата власти со стороны определенных представителей государственного аппарата под видом законных оснований", - говорится в заключении. Среди прочего в нем упомянуты ставшие достоянием общественности неформальные контакты следователей по этому делу с представителями Федерального бюро расследований США.

Антикоррупционная операция "Автомойка" (с португальского Lava Jato) была начата правоохранительными органами в Бразилии в 2014 году. Ее название связано с расследованием дела об отмывании коррупционных доходов с помощью автомойки в городе Куритиба (административный центр штата Парана на юге Бразилии). В ходе следствия ее владелец Альберто Юсеф, согласившийся сотрудничать со следствием, рассказал о схемах отмывания денег в государственной нефтяной компании Petrobras.

Позже расследование по подозрениям в коррупции началось в отношении других компаний, в их числе известная строительная компания Odebrecht, крупнейший национальный производитель говядины JBS SA, энергетический холдинг Eletrobras и госкомпания Eletronuclear. Следствие подтвердило, что они финансировали предвыборные кампании видных политиков в обмен на госконтракты и политическую протекцию. По данным бразильских СМИ, личные доходы участников схем варьировались от 1% до 5% от стоимости госконтрактов.

Судьей по этому самому громкому антикоррупционному делу последних лет был Сержиу Мору, занявший впоследствии пост министра юстиции и общественной безопасности в правительстве нынешнего президента страны Жаира Болсонару. На всеобщих выборах в октябре 2022 года Мору избрали в Сенат.