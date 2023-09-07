Клаудия Шейнбаум станет кандидатом в президенты Мексики от правящей партии

Председатель национального совета "Движения национального возрождения" Альфонсо Дурасо сообщил, что во время отбора кандидата от этой партии политик набрала около 39% голосов

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Бывшая глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум стала победителем отбора кандидата от партии левого толка "Движение национального возрождения" (МОРЕНА) на выборах президента Мексики, которые пройдут в следующем году. Об этом в среду сообщил председатель национального совета МОРЕНА Альфонсо Дурасо.

"Полный анализ результатов позволяет нам сделать не вызывающий сомнений вывод о том, что Клаудия Шейнбаум Пардо получила лучшие показатели, - заявил он на конференции, которая транслировалась на странице политической силы в социальной сети X (ранее Twitter). - Национальный совет приветствует ее, уверяя, что она может рассчитывать на нашу полную поддержку во всех задачах, которые необходимо будет выполнить с сегодняшнего дня и во время выборного процесса в 2024 году". Политик набрала около 39% голосов.

Стать кандидатом от МОРЕНА, которая обладает самой крупной фракцией в Палате депутатов (нижняя палата) парламента Мексики, на предстоящих выборах главы государства планировали шесть политиков, среди которых бывший министр иностранных дел Марсело Эбрард. Он занял второе место по результатам опросов, получив около 25 % голосов.

Эбрард заявил о сомнениях в объективности проведения и обработки результатов опроса и покинул собрание политической силы до начала конференции, посвященной итогам отбора. Он отметил, что его штаб 11 сентября проведет собрание для принятия решения о дальнейших действиях во время предвыборной кампании.

Шейнбаум родилась 24 июня 1962 года в Мехико, окончила Национальный автономный университет Мексики, получив степень магистра, а затем доктора наук в области энергетики. С 2000 по 2006 год она была министром окружающей среды в правительстве Мехико. Шейнбаум принимала активное участие в формировании Движения национального возрождения в 2014 году. В 2018 году заняла должность главы правительства Мехико, с которой ушла в отставку в июне для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента.

Выборы президента Мексики пройдут в июне 2024 года. Президент Мексики избирается прямым голосованием на шесть лет без права повторного переизбрания.