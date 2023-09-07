СМИ: в Японии арестовали бывшего замглавы МИД

По данным телеканала NHK, Масатоси Акимото подозревают в получении многомиллионных взяток за лоббирование интересов ветроэнергетической компании

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Токийская прокуратура арестовала бывшего парламентского замглавы МИД Японии Масатоси Акимото по делу о предполагаемых многомиллионных взятках за лоббирование интересов ветроэнергетической компании. Об этом сообщил телеканал NHK.

4 августа сотрудники прокуратуры провели обыск в офисе Акимото. Речь идет о сумме взятки порядка 60 млн иен (около $400 тыс.), которые на тот момент еще действующий замминистра, предположительно, получил от токийской компании Japan Wind Development в период с 2021 года по настоящее время.

В результате скандала Акимото ушел с поста замглавы МИД, а также лишился депутатского мандата от правящей в Японии Либерально-демократической партии, которую ему пришлось покинуть. После этого он остался в парламенте в качестве беспартийного депутата.

В 2018 году депутат занимал пост парламентского замглавы министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. Во время пребывания на должности он добивался принятия закона, по которому должны быть введены единые правила использования моря компаниями, занимающимися возобновляемыми источниками энергии. Он в итоге был принят в ноябре 2018 года и установил несколько морских зон для развития ветроэнергетики. К одному из проектов, право на реализацию которого получила корпорация Mitsubishi, как отмечает агентство Kyodo, пыталась присоединиться и Japan Wind Development.

Депутаты в Японии имеют право получать пожертвования от своих сторонников, однако должны соответствующим образом отчитываться о них. Акимото этого не сделал, отмечает газета Asahi Shimbun.