МИД Киргизии: страны мира достигли прогресса в сфере нераспространения ядерного оружия

Заместитель руководителя киргизского внешнеполитического ведомства Асеин Исаев отметил, что киргизская сторона присоединилась к договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество в последнее время сделало большой шаг в вопросе нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил в Бишкеке во время регионального семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения" заместитель руководителя киргизского внешнеполитического ведомства Асеин Исаев.

"На протяжении всей новейшей истории мировое сообщество стремилось к разоружению. Стоит отметить, что за последние годы международное сообщество достигло значительного прогресса в создании основ для более безопасного мира с последующим подписанием ряда многосторонних и двусторонних соглашений", - сказал он.

В частности, по его словам, киргизская сторона присоединилась к договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. "Это значит, что страны, которые обладают ядерным оружием, обязуются, что они не будут его испытывать или размещать в государствах Центральной Азии", - уточнил замминистра.

Исаев также выразил благодарность странам, которые поддержали такое решение. "Мы признательным тем государствам, обладающим ядерным оружием, которые подписали эти гарантии в отношении нашего региона", - отметил он, заверив, что Центральная Азия является ярким примером того, что "можно в этом направлении двигаться".

Проводимый в Бишкеке семинар "Укрепление режима ядерного нераспространения" организован Центром энергетики и безопасности и Центром внешнеполитического сотрудничества имени Евгения Примакова при поддержке МИД Киргизии. В работе семинара в том числе принимают участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и представители ООН.