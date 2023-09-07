СМИ: третий авианосец Китая "Фуцзянь" передадут ВМС страны в 2025 году

Корабль готов к проведению первых ходовых испытаний, сообщает газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 7 сентября. /ТАСС/. Авианосец Китая "Фуцзянь", как ожидается, передадут в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2025 году. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, опубликованные на этой неделе фотографии в социальной сети Weibo свидетельствуют о том, что корабль готов к ходовым испытаниям. Согласно снимкам, с трех усовершенствованных электромагнитных катапульт на палубе авианосца сняли защитные укрытия, что позволило общественности впервые увидеть систему запуска самолетов.

"Демонтаж всех защитных укрытий означает, что работа по отладке электромагнитных катапульт завершена. Это позволит во время ходовых испытаний протестировать систему запуска самолетов", - приводит газета слова китайского военного обозревателя Сун Чжунпина.

Он также отметил, что первые ходовые испытания пройдут в прибрежных водах, предположительно, этот процесс займет как минимум один год. Затем, по словам Сун Чжунпина, последуют испытания в открытом море, которые займут около шести месяцев. После этого проведут испытания оборудования и систем вооружений, которые продлятся около года.

В свою очередь сотрудник пекинского военно-аналитического центра "Юань Ван" Чжоу Чэньмин считает, что после первых ходовых испытаний "Фуцзянь" должен будет пройти проверку оборудования. Этот этап включает в себя тестирование системы контроля повреждений, топливной системы, электросети, систем связи, РЛС и гидроакустической станции, а также других систем. "Если все будет в порядке, авианосец будет передан ВМС НОАК в 2025 году, как и планировалось", - указал он.

В июле South China Morning Post писала, что авианосец "Фуцзянь" готовится к ходовым испытаниям, в процессе которых с корабля могут осуществить первые полеты палубной авиации. Как ожидается, в них примут участие истребители J-15T. Это адаптированная для электромагнитных катапульт модификация китайского палубного истребителя J-15, который в свою очередь разработали в Китае на основе приобретенного у Украины прототипа Су-33. Первые фотографии J-15T появились в интернете в 2021 году.

Авианосцы Китая

В составе ВМС НОАК есть два авианосца. Первый из них - "Ляонин" - построен на базе незавершенного советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного Китаем у Украины, второй - "Шаньдун" - на базе "Ляонина". Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой. "Шаньдун" отличается более крупным ангаром, а также уклоном взлетного трамплина: у него он составляет 12, а не 14 градусов. Кроме того, его надстройка занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению с первым авианосцем НОАК, однако она выше на один уровень.

Третий китайский авианосец "Фуцзянь" спустили на воду в июне 2022 года. В отличие от "Ляонина" и "Шаньдуна", у него отсутствует взлетный трамплин: вместо этого для полетов палубной авиации на нем применяется классическая схема CATOBAR - для этих целей корабль оснащен электромагнитными катапультами и аэрофинишером. Полное водоизмещение авианосца составляет около 80 тыс. тонн.

По данным South China Morning Post, Китай также ведет строительство четвертого авианосца, который, предположительно, будет оснащен ядерной силовой установкой.