МАГАТЭ консультирует Казахстан по вопросу строительства АЭС

Пресс-служба МИД республики сообщила, что постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди вручил верительные грамоты руководителю агентства

АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оказывает властям Казахстана консультационную поддержку в связи с планами строительства атомной электростанции. Об заявил его генеральный директор Рафаэль Гросси.

Пресс-служба МИД республики информировала, что постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди вручил верительные грамоты руководителю агентства.

"С теплотой вспоминая свой успешный визит в Казахстан в апреле текущего года, глава МАГАТЭ подчеркнул активизацию двустороннего взаимодействия по ряду проектов в сфере технического сотрудничества, включая ядерную энергетику, лечение онкологических заболеваний, развитие прикладных ядерных технологий и подготовку казахстанских кадров. Гросси также сообщил, что специалисты агентства оказывают необходимую консультативную помощь правительству Республики Казахстан по строительству первой в стране АЭС и планируют очередную комплексную миссию до конца этого года", - рассказали в министерстве иностранных дел.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по вопросу.

22 августа пресс-служба Министерства энергетики Казахстана сообщила, что население села Улькен Алма-Атинской области на публичных слушаниях поддержало развитие атомной энергетики в регионе. После публичных слушаний местным представительным органом Алма-Атинской области будет принято решение по вопросу согласования строительства АЭС на территории Жамбылского района.

Ранее в Минэнерго сообщили, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.