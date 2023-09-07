Премьер Индии назвал XXI век временем государств Азии

Нарендра Моди отметил, что страна полностью поддерживает центральную роль АСЕАН и взгляды объединения на Индо-Тихоокеанский регион

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сентября. /ТАСС/. Текущий XXI век - это век государств Азии, которые должны способствовать созданию мирового порядка, основанного на правилах. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с заявлением на 20-м саммите АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) - Индия в Джакарте.

"XXI век - это век Азии. Это век каждого их нас. Необходимо создать постковидный мировой порядок, основанный на правилах, и направить усилия на обеспечение благополучия людей. Прогресс свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и усиление голоса глобального Юга - в интересах нас всех", - приводит слова Моди МИД Индии на своем сайте.

Премьер отметил, что Индия полностью поддерживает центральную роль АСЕАН и взгляды объединения на Индо-Тихоокеанский регион.

"АСЕАН имеет значение, потому что здесь слышится голос каждого, АСЕАН является эпицентром роста, поскольку регион АСЕАН играет решающую роль в глобальном развитии", - отметил глава индийского правительства.