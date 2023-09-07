Трамп заявил о неспособности Байдена участвовать в следующих выборах президента США

По словам американского экс-президента, нынешний глава государства умирает

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США 77-летний Дональд Трамп утверждает, что глава страны Джо Байден умирает и не сможет принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

"Джо Байден... Мне кажется, он умирает. Лично я не вижу его в президентской гонке", - заявил Трамп в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту. Бывший американский лидер считает, что Байден не в состоянии руководить американским правительством, а вместо него этим занимается его окружение. "Когда я смотрю на него, я вижу, что его тело изношено, а разум - тем более. И все же он, похоже, хочет это сделать [баллотироваться]", - сказал Трамп.

Ранее вице-президент США Камала Харрис в интервью агентству Associated Press заявила, что гипотетически может принять на себя президентские обязанности, учитывая возраст Байдена. Тем не менее Харрис заверила, что с американским президентом "все будет хорошо", а ее рассуждения носят "гипотетический характер".

Возраст президента

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что подавляющее большинство американских избирателей считают президента США Джо Байдена "слишком старым" для переизбрания на второй срок. Согласно данным опроса, проведенного газетой, 73% респондентов полагают, что Байден "слишком стар", чтобы идти на второй срок, только 36% опрошенных считают, что президент "умственно пригоден" для переизбрания. Бывшего американского лидера Дональда Трампа, который моложе Байдена всего на три года и тоже намерен переизбираться, считают слишком старым для второго срока 47% опрошенных.

Опрос центра исследований общественных отношений AP-NORC показал, американцы все больше выступают за то, чтобы у власти в стране находилось молодое поколение. 68% респондентов поддержали введение возрастных ограничений для кандидатов в сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, а 66% - для кандидатов в президенты.

Байдену в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания он начнет свой второй срок в возрасте 82 лет.