В Минобороны Индонезии заявили, что не принимают сторону какого-либо блока в конфликтах

Джакарта в ситуации напряженных отношений между блоками движется по своему пути, отметил Прабово Субианто

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Индонезия не становится на сторону того или иного блока на фоне многочисленных напряженных отношений между странами. Об этом заявил министр обороны Индонезии и кандидат в президенты страны Прабово Субианто, чьи слова приводит портал Detik.

По его информации, министр обороны подчеркнул, что Джакарта в ситуации напряженных отношений между блоками не выбирает сторону, к которой примыкает, а движется по своему пути. "У Индонезии есть четкая позиция, и она всегда свободно и ярко выражена. Мы уважаем все страны. Мы уважаем США, мы уважаем Китай, мы уважаем Россию, мы уважаем Индию, мы уважаем их всех", - приводит слова Прабово Субианто портал.

Ранее министр обороны заявлял, что Джакарта хочет дружить со всеми странами, в том числе ищет дружбы с Москвой, и отмечал, что Индонезия может стать мостом, связующим разные государства.

Прабово Субианто является одним из фаворитов на предстоящих в 2024 году президентских выборах в Индонезии. Ранее он уже дважды баллотировался на этот пост - в 2014 и 2019 годах, однако оба раза проиграл действующему президенту Джоко Видодо.