Новый глава Минобороны Украины пообещал провести аудит подведомственных направлений

Рустем Умеров подчеркнул, что на новом посту будет бороться с коррупцией, приравняв коррупционеров к террористам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал провести аудит всех направлений работы Минобороны.

"Министерство обороны является ключевым органом по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые есть у министерства обороны", - приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Умеров также подчеркнул, что на новом посту будет бороться с коррупцией, приравняв коррупционеров к террористам. "Наш план максимально исключить коррупционные проявления", - добавил он.

Верховная рада 6 сентября завершила процесс замены главы оборонного ведомства, который анонсировал 3 сентября президент страны Владимир Зеленский. 5 сентября был отправлен в отставку Алексей Резников, который занимал эту должность с ноября 2021 года. Утром 6 сентября Рада утвердила вместо него бывшего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.