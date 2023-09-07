Bloomberg: Байден намерен на G20 наладить контакты со странами, поддерживающими РФ и Китай

Среди таких государств агентство назвало Бразилию, Индонезию и ЮАР

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен воспользоваться отсутствием председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, чтобы наладить новые контакты с Бразилией, Индией, Индонезией и ЮАР. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Байден намерен представить позицию США странам, которые "стремятся к более тесным связям с Китаем" и заняли нейтральную позицию по конфликту на Украине. Среди таких государств агентство называет Бразилию, Индонезию и ЮАР.

По данным Bloomberg, ключевым вопросом будет и расширение финансирования со стороны Всемирного банка. Также на саммите Байден пообщается с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудит "увеличение объемов добычи нефти" и "потенциальную нормализацию дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем".

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, делегацию Китая возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.