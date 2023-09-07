Трамп заявил, что Байден хранит в 20 раз больше секретных документов, чем он сам

Бывший американский лидер утверждает, что президент США украл документы

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил американского лидера Джо Байдена в хранении ящиков с секретными документами, число которых в 20 раз превышает количество коробок, обнаруженных в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Запись интервью с республиканцем разместил на своем сайте американский радиоведущий Хью Хьюитт.

"Вы знали, что у Байдена в 20 раз больше ящиков, чем у меня? Вы знали, что он хранит секретную информацию со времен, когда был сенатором?" - сказал Трамп, утверждая, что Байден украл документы. "То, что он сделал, - преступление", - уверен бывший американский президент.

В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США (в 2009-2017 годах). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

В июне Трампу были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Трамп характеризует выдвижение против него обвинений как сугубо политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Байденом. Суд по делу о ненадлежащем обращении бывшего президента США с секретными документами назначен на май 2024 года.