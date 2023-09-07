Bloomberg: страны G20 согласились предоставить членство в объединении Африканскому союзу

Ожидается, что об этом решении будет объявлено 9-10 сентября во время саммита двадцатки в Индии, передает агентство

ТАСС, 7 сентября. Страны, входящие в "Большую двадцатку" (G20), согласилась предоставить статус постоянного члена в объединении Африканскому союзу (АС). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что об этом решении будет объявлено 9-10 сентября во время саммита G20 в Индии.

АС будет обладать тем же статусом, что и Европейский союз, отмечает агентство. Такое решение связано с желанием предоставить членам Африканского союза более влиятельный голос по решению глобальных вопросов.

18 июня газета Times of India со ссылкой на официальные источники сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил на предстоящем в сентябре саммите "Большой двадцатки" сделать АС постоянным членом объединения.

Как заявил 27 июля президент РФ Владимир Путин, Москва рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре этого года станет полноправным членом G20. Он подчеркнул, что Россия рассматривает АС "как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей".