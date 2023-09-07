Командующий армией Судана издал указ о роспуске сил спецназа

Документ отменил закон о силах быстрого реагирования и поправки к нему

КАИР, 7 сентября. /ТАСС/. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске сил быстрого реагирования (спецназа) и поручил главному командованию и генеральному секретариату Суверенного совета привести это решение в действие. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ВС Судана в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Глава Суверенного совета, командующий ВС Абдель Фаттах аль-Бурхан, издал указ, отменяющий закон о силах быстрого реагирования 2017 года и поправки к нему от 2019 года", - говорится в заявлении.

Аль-Бурхан объявил о решении распустить силы спецназа еще в апреле, однако указ был издан только сейчас.

Ситуация в стране обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове, а также в столице Хартуме. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.