Казахстан заинтересован в установлении более тесного сотрудничества с Албанией

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил наличие возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес

АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с президентом Албании Байрамом Бегаем заявил о заинтересованности в более тесном взаимодействии двух стран. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан очень заинтересован в установлении более тесных отношений с вашей страной. Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес", - сказал Токаев в ходе переговоров в узком составе.

Он отметил, что визит президента Албании проходит за две недели до того, как две страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.

Президент Албании выразил признательность Токаеву за приглашение посетить Астану. "Как вы уже сказали, этот визит совпадает с 30-летним юбилеем наших дипломатических отношений. Это говорит о том, что наши политические отношения на хорошем уровне, и теперь нам предстоит еще больше работать, находя возможности для экономического сотрудничества. Я приглашаю вас посетить Албанию", - сказал Бегай, обращаясь к Токаеву.

Президент Албании находится в Казахстане с официальным визитом с 6 по 8 сентября.