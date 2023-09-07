Великобритания присоединилась к программе Horizon Europe

Британские ученые смогут уверенно участие в крупнейшей в мире программе исследовательского сотрудничества, сообщили в правительстве страны

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Великобритания присоединилась к научно-исследовательской программе Евросоюза Horizon Europe. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"Великобритания присоединится к программам Horizon Europe и Copernicus на основе нового соглашения с ЕС, - отмечается в сообщении. - Британские ученые получат доступ к крупнейшей в мире программе исследовательского сотрудничества Horizon Europe, поскольку премьер-министр заключает специальную сделку с улучшенными финансовыми условиями для участия Великобритании". "В рамках нового соглашения, переговоры по которому проводились в течение последних шести месяцев, премьер-министр добился улучшения финансовых условий сотрудничества с Horizon Europe, которые подходят Великобритании", - говорится в сообщении. В числе таких улучшений указывается "увеличение выгод для британских ученых", выгодное "соотношение цены и качества для британских налогоплательщиков" и смягчение последствий для британских ученых от задержки присоединения Великобритании к программе.

"Обладая богатыми знаниями и опытом, которые можно вывести на мировую арену, мы заключили сделку, которая позволяет британским ученым уверенно принимать участие в крупнейшей в мире программе исследовательского сотрудничества - Horizon Europe", - приводятся на сайте слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Ранее Евросоюз заблокировал участие Лондона в программе Horizon Europe из-за политических споров с Брюсселем насчет Brexit.

Программа поддержки исследований и инноваций ЕС Horizon Europe нацелена на расширение обмена учеными, преподавателями и студентами между странами ЕС и государствами-партнерами, а также поощрение трансграничной научной деятельности. Ее бюджет - около €100 млрд на период 2021-2027 года.