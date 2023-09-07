В Германии оппозиция настаивает на расследовании возможного участия Шольца в махинациях

По словам депутата ХДС Матиаса Миддельберга, ранее вынесенный Бундестагом отказ стал первой в истории республики блокировкой конституционно гарантированного права парламентского меньшинства на проведение разбирательства

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный парламентский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) подал жалобу в Федеральный конституционный суд ФРГ из-за отказа партий правящей коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленые", СвДП - создать на федеральном уровне комиссию по расследованию скандала с налоговыми махинациями Cum-Ex, в который может быть замешан канцлер республики Олаф Шольц. Об этом сообщил информационный портал Tagesschau.

Согласно тексту жалобы, попавшей в распоряжение портала, парламентская группа ХДС/ХСС рассчитывает на то, что Федеральный конституционный суд признает, "что Бундестаг нарушил права депутатов от ХДС/ХСС, а также парламентской группы своим постановлением об отказе в создании следственной комиссии" для расследования потенциального участия канцлера в финансовых махинаций Warburg-Bank. В оппозиции считают, что федеральная следственная комиссия должна быть создана для "выявления проблем правовых практик налоговых органов" страны, "выполнения Бундестагом своей бюджетной ответственности", а также для прояснения вопроса "доверия канцлеру", пишет Tagesschau.

В материале уточняется, что создание федеральной комиссии для расследования данного вопроса было отклонено в июле коалиционным большинством на том основании, что потенциальные нарушения, имевшие место на региональном уровне, не подлежат расследованию в рамках федеральных органов. По словам депутата ХДС Матиаса Миддельберга, отказ стал первой в истории республики блокировкой конституционно гарантированного права парламентского меньшинства на проведение расследования, которая была санкционирована СДПГ. "Это показывает, что их канцлеру есть что скрывать", - считает Миддельберг.

В конце августа экс-депутат Бундестага и бывший член Европарламента от Германии Фабио де Маси подал заявление в прокуратуру Гамбурга о возбуждении уголовного дела в отношении канцлера Шольца по подозрению в даче ложных показаний по делу о финансовых махинациях банка Warburg-Bank. В документе де Маси назвал нелогичными пробелы в памяти канцлера, который утверждал перед следственным комитетом парламента Гамбурга в августе, что якобы не помнит встреч с партнерами по банку Warburg-Bank Кристианом Олеариусом и Максом Варбургом в 2016 и 2017 годах.

Шольц выступил 18 августа перед следственным комитетом в Гамбурге по делу Cum-Ex, в рамках которого идет расследование возможной связи членов правящей СДПГ с преступной группой мошенников, обворовывавших государство на миллиарды евро с помощью схемы по возврату налога на прирост капитала. В ходе выступления перед комитетом глава правительства ФРГ отрицал обвинения, выдвинутые в его адрес.

Дело о налоговых махинациях Cum-Ex

Несколько лет назад ряд СМИ обнародовал данные расследований о налоговых махинациях Cum-Ex, с помощью которых сети мошенников незаконно получали денежные средства, используя схему по возврату налогов. Газета Tagesspiegel информировала 15 августа, что прокуратура Гамбурга посчитала необоснованным иск, поданный адвокатом Герхардом Штрате в рамках расследований незаконной деятельности Warburg-Bank в феврале 2023 года. В этом иске содержались обвинения в адрес Шольца, а также нынешнего бургомистра города Петера Ченчера "в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов". В исковом заявлении утверждалось, что благодаря Шольцу, который в тот период занимал пост бургомистра Гамбурга, банку Warburg-Bank в 2016 году удалось избежать выплаты налоговым органам €47 млн.