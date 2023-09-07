Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска у Армении и Нагорного Карабаха

По словам армянского премьера, ситуация является взрывоопасной

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом, ситуация является взрывоопасной. Об этом на заседании правительства заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"За прошедшую неделю военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно ухудшилась. Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы. Антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах", - сказал он.

По словам Пашиняна, "ситуация такова, что международное сообщество, государства - члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе". "Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность мирной повестке на основании соглашений в Брюсселе и в Праге, а также трехстороннему заявлению (лидеров Армении, Азербайджана и РФ - прим. ТАСС)", - добавил он.