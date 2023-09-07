Свыше 56 тыс. человек поддержали петицию к Зеленскому об открытии деклараций чиновников

Это в два раза превышает необходимое для рассмотрения президентом число голосов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Украины продолжают активно ставить подписи под петицией к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект, согласно которому реестр электронных деклараций о доходах госслужащих будет закрыт еще на год. Петицию поддержали уже более 56 тыс. человек, хотя для рассмотрения президентом достаточно 25 тыс. голосов.

Согласно данным на сайте главы украинского государства, на данный момент под петицией свои подписи поставили 56 505 человек. Необходимые 25 тыс. голосов она набрала еще во вторник в течение двух часов после внесения. В течение последних двух часов ее поддержали более 5 тыс. человек.

Петиция требует от Зеленского наложить вето на принятый Верховной радой законопроект, согласно которому возобновляется электронное декларирование чиновников, однако доступ к реестру будет закрыт еще на год. Автор петиции отмечает, что депутаты нарушили требования Европейского союза и послов Группы семи, а также лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц.

27 июля Верховная рада приняла документ о возобновлении декларирования в условиях военного положения в первом чтении. 4 сентября послы Группы семи поприветствовали такой "прогресс". Однако уже 5 сентября перед голосованием во втором чтении выяснилось, что законопроект содержит норму, согласно которой доступ к реестру будет закрыт еще на год. Кроме того, под декларирование не попадают советники офиса президента Украины. Депутаты оппозиционных партий призывали открыть реестр сразу, а не через год, но так как большинство в Раде принадлежит пропрезидентской партии "Слуга народа", законопроект был принят во втором чтении, а голосование за поправку с предложением открыть реестр сразу проиграно.

Подача электронных деклараций должностными лицами на Украине была приостановлена в прошлом году после введения военного положения. Однако западные партнеры требуют возобновить эту процедуру как одну из мер противодействия коррупции. Возобновление декларирования важно для выполнения Киевом рекомендаций ЕС, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. В связи с закрытием доступа к реестру деклараций депутат Рады Ярослав Железняк уже выразил сомнения в том, что западные партнеры, в том числе МВФ, засчитают Киеву возобновление декларирования как выполненное условие.