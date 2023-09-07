7 сентября, 07:28,
обновлено 7 сентября, 07:42

В Пентагоне сообщили, что не смогли провести испытание гиперзвукового оружия

Everett Collection/ Shutterstock/ Fotodom
Космодром на мысе Канаверал
© Everett Collection/ Shutterstock/ Fotodom

По информации Пентагона, запуск отменили после предварительных проверок

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Пентагон отказался от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты, сообщили агентству Bloomberg в оборонном ведомстве США.

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"Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен", - заявили в Пентагоне.

Ведомство не уточнило конкретную причину отмены запуска. Bloomberg подчеркивает, что решение об отмене ставит под угрозу график реализации программы и план Вооруженных сил США объявить гиперзвуковое оружие боеспособным к 30 сентября.

В заявлении Пентагона отмечается, что, несмотря на то, что испытание не состоялось, удалось "собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, которые станут основой для дальнейшего прогресса в разработке наступательных гиперзвуковых вооружений". 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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