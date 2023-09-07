Французский политик осудил запрет на флаг России на ОИ-2024 в свете преступлений Украины

Николя Дюпон-Эньян отметил, что Олимпийские игры являются не зависящим от ситуации собранием государств

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян выразил несогласие с позицией президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу недопустимости поднятия флага РФ на Олимпийских играх в Париже, напомнив о военных преступлениях, совершаемых военными Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

"Я полностью не согласен", - сказал он в ответ на процитированное ведущим заявление Макрона о том, что "российский флаг не может появиться на Олимпийских играх" из-за якобы совершаемых Россией военных преступлений. "Олимпийские игры - это собрание государств, не зависящее от ситуации. <...> Будут подниматься флаги практически всех делегаций, в том числе флаг Украины, хотя мы видели зверства со стороны украинских военных".

Политик отметил, что сторонники продолжения конфликта есть по обе стороны линии фронта, однако, по его мнению, Франция сейчас оказывает чрезмерную поддержку Украине, "которая является катастрофой для Европы". Украина же осуществляет эскалацию, "пользуясь западной помощью, чтобы продлевать войну и отказываться от любого сбалансированного мирного плана".

"Я предлагал взвешенный мирный план, как предлагали другие, например, Китай. Необходимо добиться территориальной целостности Украины через демилитаризацию и обретение нейтрального статуса Украиной, это предлагал и [бывший президент Франции] Николя Саркози. Таким образом мы могли бы спасти Европу. Я предупреждаю - эта украинская история разрушает Европу ради выгоды США и Китая. Если мы хотим исчезновения Европы в XXI веке, мы можем продолжать в том же духе", - заключил Дюпон-Эньян.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете L'Equipe, опубликованном в среду, выступил против политизации участия российских спортсменов в соревнованиях. По его словам, решение о допуске атлетов под нейтральным флагом должен принимать Международный олимпийский комитет (МОК), при этом данное решение "должно быть понято украинцами". Макрон подчеркнул, что страна, принимающая игры, не может по своему усмотрению решать, спортсменов из каких стран допускать до соревнований, однако выразил мнение, что "на Играх в Париже не может быть российского флага", повторив утверждения Запада о якобы совершении РФ военных преступлений на Украине и депортации детей из зоны конфликта.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом спортсмены из этих стран не должны быть представлены в командных соревнованиях.