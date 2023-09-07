В Европарламенте не согласились с генсеком НАТО в том, что Киев завоевывает территории

Европарламентарий от Ирландии Клэр Дэйли отметила, что украинская сторона только "потеряла территории"

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Европарламентарий от Ирландии Клэр Дэйли назвала неправдой слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина "постепенно завоевывает территории". Генсек Североатлантического альянса сделал соответствующее заявление, выступая перед членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

"Вы сказали, что Украина завоевывает территории. Это неправда. С тех пор как вы были здесь в прошлый раз, Украина потеряла территории", - сказала Дэйли.

По ее словам, "просто жестоко продолжать эту кровавую войну". "Если вы переживаете за Украину, то какой у вас подход к достижению мира?", - обратилась Дэйли с вопросом к Столтенбергу.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс.и единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.