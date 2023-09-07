В КНР заявили, что свыше 90 стран подтвердили участие в саммите "Один пояс - один путь"

Официальный представитель МИД страны Мао Нин отметила, что в мероприятии примут участие лидеры государств, министры, а также представители бизнес-сообщества

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Представители более 90 стран подтвердили участие в саммите, посвященному китайской инициативе "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине в октябре. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Этот саммит станет важнейшей платформой, которая соберет вместе все стороны для обсуждения высококачественного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь". К настоящему моменту представители более 90 стран подтвердили свое участие в мероприятии", - отметила официальный представитель МИД КНР.

Она уточнила, что в саммите примут участие лидеры государств, министры, а также представители бизнес-сообщества.

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков в июле сообщал, что глава российского государства может посетить Китай в октябре. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что плотный график обмена визитами с КНР прорабатывается на всех уровнях, однако называть дату поездки Путина в эту страну пока рано.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.