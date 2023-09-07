Мигранты все чаще используют балканский маршрут, чтобы попасть из Польши в Германию

По информации Polska Agencja Prasowa, в этом году польские пограничники задержали около 500 нелегалов на границе со Словакией и Чехией

ТАСС, 7 сентября. Чтобы попасть в Германию, мигранты все чаще используют польскую территорию, куда попадают по балканскому маршруту через Чехию и Словакию. Об этом сообщила агентству Polska Agencja Prasowa представитель польской пограничной охраны поручик Анна Михальская.

"Все больше людей пробуют попасть в эту страну [Германию] через Польшу по балканскому маршруту. На границе со Словакией и с Чехией в этом году мы задержали около 500 мигрантов", - сказала она.

Михальская пояснила, что в последние два года польские пограничники сконцентрировали основные силы на границе с Белоруссией, а внутренние границы Евросоюза погранохрана Польше не контролирует, проводя там только выборочные проверки.

"С начала года постоянно растет число мигрантов, задержанных на границе со Словакией", - сказала она. В январе там было задержано всего три человека, в мае - 22, а в августе - уже 163.

В среду на словацкой границе были задержаны 30 граждан Сирии и 7 турков, которые планировали через Польшу въехать в Германию.

Проверки на польско-германской границе позволили в этом году задержать 807 иностранцев, которые пытались нелегально въехать в Германию. "Задержанные лица не являются беженцами, которые ищут убежища в первой же безопасной стране, они - экономические мигранты, которые через половину Европы едут в намеченное [ими] государство", - пояснила Михальская.

По данным польских СМИ, балканский маршрут начинается в Болгарии, откуда через Румынию и Венгрию мигранты проникают в Чехию и Словакию.