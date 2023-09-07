В Белоруссии заявили о росте в три раза очередей машин на въезд в Литву и Польшу из страны

По состоянию на 10:00 очереди фур сохраняются только на литовском направлении - въезда в Евросоюз ожидают около 520 автомобилей, сообщили в погранкомитете республики

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Очереди легковых автомобилей на въезд в Литву и Польшу из Белоруссии увеличились за сутки в три раза. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"За сутки очереди легковых авто в Польшу и Литву увеличились в три раза", - говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что легковой транспорт ожидал въезда в страны ЕС перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским пунктом пропуска "Тересполь", сопредельный белорусский - "Брест". "На литовском направлении меньше всего транспорта пропустили на свою территорию сотрудники "Мядининкая" ("Каменный Лог") - 57% авто от нормы. Через самый загруженный европейский пункт пропуска - "Тересполь" ("Брест") - проследовало всего 33% транспорта", - уточнили в белорусском пограничном ведомстве.

"По состоянию на 10:00 очереди фур сохраняются только на литовском направлении - въезда в Евросоюз ожидают около 520 автомобилей. Наибольшее скопление фиксируется перед пунктом пропуска "Мядининкай". За сутки сотрудники этого погранперехода пропустили на свою территорию всего 20% большегрузов от нормы. Через остальные литовские пункты пропуска в ЕС проследовало около 53% авто", - сообщили в Госпогранкомитете.

Литва с 18 августа приостановила работу двух из шести автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией "в связи с геополитической обстановкой и для сокращения угроз национальной безопасности". В Минске действия Вильнюса назвали очередным неконструктивным и недружественным шагом и пообещали ответить на это спокойно, ответственно и прагматично, в том числе с учетом интересов жителей соседних стран.