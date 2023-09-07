7 сентября, 08:17

Зеленский выразил недовольство ходом подготовки к отопительному сезону

Секретарь СНБО заявил, что этот вопрос на контроле у президента

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, как в стране идет подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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Он напомнил, что в среду на ставке верховного главнокомандующего под руководством главы государства обсуждался ход подготовки к отопительному сезону на Украине. "Президент был недоволен той подготовкой, которая сейчас идет. Я могу сказать, что на субботу назначена следующая встреча для того, чтобы все, кто должен заниматься этим вопросом, отчитались, каким способом ведется эта работа, - сказал секретарь СНБО в эфире телеканала "1+1". - Этот вопрос на контроле у президента".

При этом Данилов затруднился ответить, будет ли сложнее Украине проходить следующий отопительный сезон по сравнению с предыдущим.

  

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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