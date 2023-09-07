НАТО заявила об отсутствии данных, что инцидент с обломками БПЛА в Румынии был атакой РФ

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. У Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с обломками, предположительно, БПЛА в Румынии мог быть намеренной атакой со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

"Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идет сейчас. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны России", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что эта ситуация "демонстрирует риск инцидентов и несчастных случаев" из-за конфликта на Украине.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил ранее, что в уезде Тулча "были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника". В свою очередь официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.