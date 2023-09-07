Президенты Казахстана и Албании обсудили сотрудничество в сферах торговли и инвестиций

Главы государств также рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортно-логистической и гуманитарной сферах

АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с лидером Албании Байрамом Бегаем обсудил взаимодействие стран в сферах торговли, транспорта и инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Стороны обсудили ключевые вопросы казахско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении по итогам переговоров в расширенном составе.

Токаев подчеркнул, что у Казахстана и Албании имеется большой потенциал для дальнейшего укрепления связей. "Между Казахстаном и Албанией есть много общего. Мы являемся мультиэтническими и мультирелигиозными странами, в то же время большинство населения составляют мусульмане. Необходимо развивать наше сотрудничество и контакты в крупных международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС", - пояснил он. Президент Казахстана также предложил рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между столицами двух стран.

В свою очередь Бегай выразил надежду на расширение сотрудничества с Казахстаном. "У нас имеются большие возможности для экономического сотрудничества. Мы можем использовать это окно возможностей. Мы бы хотели укрепить взаимодействие в горнодобывающей отрасли, энергетике, а также в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, инфраструктурное развитие", - отметил лидер Албании.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Албании приняли совместное заявление.