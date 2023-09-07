Китайский МИД не стал комментировать возможные военные учения России и КНДР

Представитель ведомства назвал учения двух стран "гипотетическим событием"

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китайский МИД не стал комментировать информацию о возможном проведении РФ и КНДР совместных военных учений.

"Мы говорим о том, что еще только может произойти. Я не могу комментировать гипотетические события", - сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

4 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что возможность проведения совместных учений с КНДР обсуждается. Позже официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок заявил на брифинге, что если военные учения РФ и КНДР состоятся, то в их рамках может сложиться ситуация, при которой будут нарушены резолюции Совета Безопасности ООН.

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники изложила версию, согласно которой лидер КНДР планирует в сентябре посетить Россию. Он, как утверждает издание, может встретиться во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным в середине месяца. Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.