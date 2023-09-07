МИД КНР не стал комментировать информацию о запрете на iPhone для чиновников

Официальный представитель дипведомства Мао Нин отметила, что "этот вопрос не относится к тематике международных отношений"

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не стало комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о запрете на использование смартфонов iPhone для китайских чиновников.

"Думаю, этот вопрос не относится к тематике международных отношений", - сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти КНР запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать смартфоны iPhone, а также другие устройства зарубежных брендов в рабочих целях.

По ее информации, распоряжение китайского руководства "не только не использовать, но и не приносить такие устройства в офис" передавалось внутри рабочих чатов, а также с помощью объявлений и специальных собраний в соответствующих учреждениях и ведомствах. Подобные меры в отношении госслужащих КНР ранее уже применялись в меньших масштабах, нынешние же ограничения будут охватывать "расширенный круг" чиновников и ведомств. Китай уже долгое время применяет санкции в отношении устройств зарубежных производителей компьютерной техники и программного обеспечения, требуя их замены отечественными аналогами, поясняет газета.