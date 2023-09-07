Кулеба рассказал Блинкену, как ходил в McDonald's избавляться от похмелья

Госсекретарь США выразил надежду, что похмелье у главы МИД Украины случалось нечасто

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев повел американского коллегу в ресторан быстрого питания McDonald's и рассказал ему там, что в студенческие годы избавлялся от похмелья с помощью чизбургеров и колы.

"В студенчестве это была моя лучшая еда с похмелья. Я шел в McDonald's, покупал двойной чизбургер и большую колу - таким был мой похмельный завтрак", - сказал Кулеба. Видеозапись его перекуса в кафе с Блинкеном размещена в Telegram-канале украинского издания "Страна".

Госсекретарь США выразил надежду, что похмелье у Кулебы случалось нечасто, на что украинский министр заявил, что это было "очень-очень редко".

Блинкен находится с визитом в Киеве. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией. Накануне состоялась встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским.