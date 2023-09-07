Депутат Бундестага сожалеет, что власти ФРГ не пытаются уладить конфликт на Украине

Грегор Гизи отметил, что ни Германия, ни страны НАТО "никогда не объясняли", что конкретно подразумевают под "победой" Киева, которую стремятся приблизить своей поддержкой

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Левой партии и депутат Бундестага (парламента ФРГ) Грегор Гизи раскритиковал правительство Германии за отсутствие инициатив по мирному регулированию, в том числе по Украине.

"Я сожалею, что это правительство до сих пор не выдвинуло ни одной инициативы, которая привела бы к укреплению мира на земле, [в частности, на Украине]", - заявил политик в ходе выступления, распространенного на его странице в соцсети X (ранее Twitter) в ночь на четверг. По словам депутата, когда речь идет об украинском конфликте, правительству республики "не хватает признания реальности". В этом контексте он обратил внимание на заявления председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, что Украина "даже со всей поддержкой НАТО" не может победить в конфликте с РФ. "Таким образом, нам необходимо [достичь] режима прекращения огня и [начать вести] переговоры [с Россией]", - резюмировал Гизи.

Депутат отметил, что ни Германия, ни страны НАТО "никогда не объясняли", что конкретно подразумевают под "победой Украины", которую стремятся приблизить своей поддержкой. "Имеется в виду, что русские должны покинуть Донбасс? Или что они еще и Крым должны оставить? Или что-то еще? А соглашение "Минск-2" остается в силе?", - задает вопрос политик. В связи с этим Гизи напомнил, что именно украинская сторона нарушила "Минск-2", когда не признала автономию Донбасса в своем составе. Депутат также подчеркнул, что несмотря на заверения украинских политиков, ВСУ не удалось занять Крым в рамках текущего контрнаступления, а санкции продолжают бить по Европе "сильнее, чем по России".

Бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет в начале августа заявил, что направит правительству ФРГ предложение сделать германский курорт местом проведения переговоров между Россией и Украиной. Реакции кабмина республики на это предложение не последовало.

Пути урегулирования украинского конфликта

В конце августа колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут писал, что в текущей ситуации наиболее вероятным кажется урегулирование украинского конфликта по корейскому сценарию посредством прекращения огня без заключения мира. Автор подчеркнул, что несмотря на отсутствие окончательного решения корейского вопроса, перемирие сторон сохраняется до сих пор.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 5 сентября, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. и единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.