СМИ: ECOWAS не видит условий для достижения соглашения с Нигером в ближайшие дни

Экономическое сообщество заявило о сохранении прежних требований

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) не разделяет оптимизма главы переходного правительства Нигера Али Ламина Зейна о том, что в ближайшие дни отношения между двумя сторонами улучшатся и будет достигнуто соглашение. Об этом сообщила радиостанция RFI.

"Наши требования остаются прежними: освобождение президента Мохамеда Базума и возвращение к конституционному порядку", - заявил ее собеседник в Комиссии ECOWAS. Он добавил, что ECOWAS не разделяет энтузиазма назначенного военными премьера Нигера по поводу быстрого нахождения решения кризиса путем переговоров. По его словам, никакие переговоры между сторонами в ближайшие несколько дней завершены не будут.

На состоявшейся 4 сентября пресс-конференции Али Ламин Зейн заявил, что у Нигера серьезные надежды на достижение соглашения с ECOWAS в течение ближайших нескольких дней.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств ECOWAS потребовали немедленно освободить Базума и восстановить в Нигере конституционный порядок. Они одновременно ввели против Нигера жесткие санкции и пригрозили применением военной силы.