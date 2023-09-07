Минобороны Польши заявило о планах страны по разработке собственных беспилотников

По словам командующего Войсками территориальной обороны Веслава Кукулы, необходимую информацию военные получают на основе наблюдений за боевыми действиями на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Польша планирует инвестировать в беспилотные технологии и намерена разработать собственные беспилотники, необходимую информацию военные получают на основе наблюдений за боевыми действиями на Украине. Об этом сообщил командующий Войсками территориальной обороны Польши Веслав Кукула.

"Каждый день мы анализируем, как они [беспилотники] используются. Большинство повреждений, которые мы фиксируем на гаубицах, произошли из-за атак беспилотников", - рассказал военачальник американскому изданию Defense One.

По его словам, Польша считает беспилотники возможностью компенсировать преимущество России в живой силе и технике. Кукула отметил, что Польша планирует "значительно вложиться" в беспилотники и, в том числе, разработать собственные, а своей приоритетной задачей Варшава видит приобретение технологий защиты от таких аппаратов.

"Результат войны будет виден не столько на поле боя, сколько в промышленности", - добавил он. По словам Кукулы, оборонные компании часто располагают разведданными о происходящем на поле боя, но, когда дело доходит до оружейных поставок, они зачастую продают Варшаве оружие, которое производилось в течение последних 30 лет, но "через 30 лет не будет в порядке".

"У нас никогда не было такой возможности собирать разведывательные данные и очень быстро извлекать из них уроки", - отметил военачальник.