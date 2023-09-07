7 сентября, 09:35

Минобороны Польши заявило о планах страны по разработке собственных беспилотников

По словам командующего Войсками территориальной обороны Веслава Кукулы, необходимую информацию военные получают на основе наблюдений за боевыми действиями на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Польша планирует инвестировать в беспилотные технологии и намерена разработать собственные беспилотники, необходимую информацию военные получают на основе наблюдений за боевыми действиями на Украине. Об этом сообщил командующий Войсками территориальной обороны Польши Веслав Кукула.

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"Каждый день мы анализируем, как они [беспилотники] используются. Большинство повреждений, которые мы фиксируем на гаубицах, произошли из-за атак беспилотников", - рассказал военачальник американскому изданию Defense One.

По его словам, Польша считает беспилотники возможностью компенсировать преимущество России в живой силе и технике. Кукула отметил, что Польша планирует "значительно вложиться" в беспилотники и, в том числе, разработать собственные, а своей приоритетной задачей Варшава видит приобретение технологий защиты от таких аппаратов.

"Результат войны будет виден не столько на поле боя, сколько в промышленности", - добавил он. По словам Кукулы, оборонные компании часто располагают разведданными о происходящем на поле боя, но, когда дело доходит до оружейных поставок, они зачастую продают Варшаве оружие, которое производилось в течение последних 30 лет, но "через 30 лет не будет в порядке".

"У нас никогда не было такой возможности собирать разведывательные данные и очень быстро извлекать из них уроки", - отметил военачальник.

  

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