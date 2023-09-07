Моди назвал целью председательства Индии в G20 преодоление разногласий и барьеров в мире

Объединение усилий необходимо для решения проблем "в значительно изменившемся после пандемии" мире, отметил премьер-министр страны

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати (G20) в Нью-Дели предоставит шанс различным странам мира объединиться. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в авторской статье, опубликованной в британской газете The Times.

Председательство Индии "в "Большой двадцатке" нацелено на преодоление разногласий, разрушение барьеров <...> в мире, где единство преобладает над разногласиями, где общая судьба затмевает изоляцию", отметил премьер.

Объединение усилий необходимо, по его словам, для решения проблем "в значительно изменившемся после пандемии" мире. Новый мировой порядок отличают, в частности, "признание важности обеспечения надежности в глобальных цепочках поставок" и "коллективный призыв к укреплению многосторонности посредством реформы глобальных институтов", отметил глава правительства Индии, председательствующей в G20.

На пути укрепления позиций стран глобального Юга Нью-Дели, как сказал Моди, "добивался включения Африканского союза в число постоянных членов "Большой двадцатки". Он указал также "на решающее значение обеспечения продовольственной безопасности и питания в связи с последствиями изменения климата".

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.