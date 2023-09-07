Президент Киргизии провел несколько кадровых перестановок в правительстве республики

Согласно соответствующему заявлению, Садыр Жапаров освободил от должности министра труда Кудайбергена Базарбаева

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров сделал несколько кадровых перестановок в составе кабинета министров республики. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент подписал указ, согласно которому Кудайберген Базарбаев освобожден от занимаемой должности министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. Причины увольнения министра не указаны. И.о. руководителя министерства назначена Гулнара Баатырова, ранее возглавлявшая Минздрав Киргизии.

И.о. министра здравоохранения назначен Алымкадыр Бейшеналиев. Ранее он уже возглавлял Минздрав, но был уволен в связи с началом расследования дела о его причастности к коррупции. Впоследствии все подозрения с Бейшеналиева сняли.

Как сообщила пресс-служба, Жапаров также назначил Алмамбета Касымбекова врио директора Государственного агентства по защите персональных данных при кабинете министров, а Нурию Кутнаеву - и.о. министра цифрового развития.