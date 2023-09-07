Литва за €150 млн построит инфраструктуру для сил НАТО повышенной боеготовности

Проект планируют завершить к концу 2025 года

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Литва в течение двух лет развернет инфраструктуру для приема подразделений НАТО повышенной боевой готовности. Об этом заявил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Лагерь для приема сил союзников повышенной боеготовности, в котором будет более 10 различных объектов, сможет вместить около 2,5 тыс. человек. Проект рассчитываем завершить к концу 2025 года", - заявил он на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде. "После завершения проекта полигон станет одним из самых современных в странах Балтии", - отметил министр.

К будущему лагерю прокладываются дороги, инженерные сети, строятся казармы. Появятся также ремонтно-технические мастерские, площадка для посадки вертолетов. Стоимость проекта составляет €150 млн. "Финансирование примерно поровну осуществляется из бюджета Литвы и за счет средств НАТО", - уточнил Анушаускас.