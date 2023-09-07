Французские фермеры жалуются на дестабилизацию рынка мяса птицы из-за импорта с Украины

Глава ассоциации бройлерного птицеводства Мишель Шеффер призывает ужесточить требования к украинским производителям

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Резко возросший импорт курятины в страны ЕС с Украины после начала конфликта в сочетании с отменой таможенных пошлин для этой страны создает невозможные конкурентные условия для европейских фермеров и дестабилизирует рынок. Об этом заявил газете Le Figaro глава межпрофессиональной ассоциации бройлерного птицеводства (Anvol) Мишель Шеффер.

"Импорт мяса птицы с Украины в ЕС вырос в два или три раза. Все находятся в одинаковой ситуации, когда всплеск украинского импорта дестабилизирует рынок", - сообщил он.

Глава Anvol пояснил, что до начала конфликта ЕС импортировал 10 тыс. тонн мяса, тогда как после отмены пошлин этот показатель превысил 20 тыс. тонн. В результате рынок оказался перенасыщен, и если раньше фермеры во Франции могли продавать курятину в среднем по €4,80 за килограмм, то производимое на Украине мясо стоит €2,40 за килограмм. "Если позволить продолжать импорт мяса кур, которые выращивались не в таких же условиях, как наши, это создаст разрыв в конкуренции. Сегодня мы сталкиваемся с прямыми последствиями украинского импорта во Франции", - предостерег Шеффер.

Собеседник издания отметил, что в Европе птицефермы - это как правило семейный бизнес, и они обычно насчитывают 40-50 тыс. голов кур, тогда как одно из украинских предприятий, с которыми им приходится конкурировать, - "Мироновский хлебопродукт" (МХП) - располагает до 1,8 млн кур. По его словам, отмена пошлин и прочие меры поддержки идут не на благо украинских фермеров и аграриев, а лишь ставят в выигрышное положение украинских олигархов и крупные аграрные предприятия.

"Есть крупное украинское предприятие - олигарх, который возглавляет бойни, производства кормов и птицефермы. А у нас в основном семейные предприятия. Мы просто не на одном уровне. Сложно сказать насчет качества продукции, но я уверен, что у них совсем другие условия производства: от санитарных норм до природоохранных и заботы о животных", - пояснил он.

Французские и другие европейские фермеры еще с прошлого года обращают внимание европейских властей на сильный разрыв в конкуренции с украинским продовольствием, которое при заметно меньшей себестоимости наводнило рынок ЕС в свете предложенных для Украины преференций. Кроме того, как указывает Шеффер, некоторые товары во время транзита через европейские порты могут поменять официальное происхождение по документам и уже из Бельгии и Нидерландов также прийти на французский рынок. В этой связи он призвал власти ЕС ужесточить требования к украинским производителям, внимательно изучив, кому на самом деле требуется поддержка, и выступил за повышение прозрачности происхождения товаров для избежания нечестной конкуренции.