Медведчук: США отправили Блинкена в Киев, чтобы напомнить Зеленскому, кто хозяин Украины

По словам политика, у Вашингтона теперь есть два выхода: снять украинского президента с довольствия, прекратить вкладывать в него деньги или же "надеть на него и его команду намордник и посадить на короткий поводок, при этом умерив аппетиты"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. США не просто так отправили в Киев госсекретаря Энтони Блинкена: контроль Вашингтона над президентом Украины Владимиром Зеленским "явно ослабел", и ему надо было напомнить, кто является реальным хозяином страны. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев некоторые украинские СМИ назвали неожиданным. Возможно, для Владимира Зеленского это и была неожиданность, но на самом деле все выстраивалось уже давно. В данной ситуации США не могли не напомнить президенту Украины, кто реальный хозяин страны", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Зеленский, по его мнению, давно "сорвался с поводка" США и играет свою игру с Британией, которая дала киевскому режиму больше гарантий безопасности, чем американцы. В этой связи Медведчук, в частности, напомнил об отставке "не устраивающего американцев" главы Минобороны Алексея Резникова, который, "как колобок, от дедушки Байдена ушел, получает дипломатическую неприкосновенность в Лондоне". "Значит, контроль над ситуацией явно ослаблен", - уверен Медведчук.

Блинкен прибыл в Киев накануне. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией.

Ошибка США

По мнению политика, США дали Зеленскому и его команде бесконтрольно говорить все, что им вздумается, и в итоге позиция украинского президента серьезно ограничила маневр Вашингтона в мировой политике. "Проблема не в том, хочет или не хочет Вашингтон продолжения военных действий в украинском конфликте, а в том, что команда Зеленского выкручивает руки американцам в этом вопросе. США, претендующие на роль мирового гегемона, оказались без выбора продолжать или прекратить конфликт, утратив управление ситуацией", - считает бывший лидер партии.

У Вашингтона, по мнению Медведчука, теперь есть два выхода: снять Зеленского с довольствия, прекратить вкладывать в него деньги или же "надеть на него и его команду намордник и посадить на короткий поводок, при этом умерив аппетиты". Команда президента США Джо Байдена, пишет он, выбрала второй путь.