Израильские силовики задержали на Западном берегу одного из главарей "Исламского джихада"

По информации армейской пресс-службы, в ходе рейда израильские силовики также изъяли военное снаряжение и боеприпасы

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /ТАСС/. Израильские военные провели в ночь на четверг контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан, в ходе которой задержали в общей сложности 18 человек, в том числе одного из главарей радикальной палестинской группировки "Исламский джихад". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью в ходе контртеррористического мероприятия, совместно проведенного силами Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и израильской пограничной полиции, в лагере [палестинских беженцев] Джалазун и в городе Рамалле были задержаны двое подозреваемых, среди них высокопоставленный участник террористической организации "Исламский джихад", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе этого рейда израильские силовики также изъяли военное снаряжение и боеприпасы. "Во время мероприятия подозреваемые бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства в [израильских] военнослужащих, которые применили в ответ средства для разгона толпы", - добавили в армии.

Еще шесть подозреваемых в причастности к террористической деятельности были задержаны в ходе рейда в поселке Нахалин, при их задержании также обнаружены и изъяты военное снаряжение и четыре транспортных средства, сообщили военные. Кроме того, семь разыскиваемых лиц задержаны в ряде других населенных пунктов на Западном берегу.

Помимо этого, трех подозреваемых израильские силовики задержали в лагере беженцев Дахейша, сообщили в пресс-службе. Во время рейда там также начались столкновения, палестинцы бросали в израильских военных взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью, силовики в ответ применили средства для разгона толпы и открыли огонь. "Одна из сотрудниц пограничной полиции была легко ранена и была доставлена в госпиталь для оказания медицинской помощи", - проинформировали в армии.

"Все задержанные разыскиваемые лица и изъятое оружие передано службам безопасности для дальнейших разбирательств", - заключили в пресс-службе.