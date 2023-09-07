Politico: разведка Украины провела брифинг для сенаторов США по контрнаступлению

По данным газеты, стороны также обсудили гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Представители украинской разведки провели брифинг по результатам так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) для членов спецкомитета по разведке Сената Конгресса США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, представители украинской разведки "в частном порядке проинформировали" американских законодателей о контрнаступлении ВСУ и перспективах Киева в конфликте. Также стороны обсудили гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уточняет Politico. Как отмечает издание, нет точной информации, кто присутствовал на этом брифинге.

Ранее телеканал CNN информировал, что госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший 6 сентября в Киев, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, от которого он также "ожидает отчета" о результатах контрнаступления ВСУ.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета The Washington Post писала, что безуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тысяч военнослужащих и 7,6 тысячи единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.