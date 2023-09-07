СМИ: военная контрразведка Габона задержала экс-министра нефти

По данным Africa Intelligence, это вызвало обеспокоенность у некоторых нефтяных компаний Габона, в частности у Maurel & Prom

ПРЕТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Служба военной контрразведки Габона задержала одного из приближенных свергнутого 30 августа военными президента Али бен Бонго Ондимбы - "господина нефть" Венсана де Поля Массассу. Он был министром нефти и газа в правительстве, распущенном военными наряду с другими органами власти после путча. В настоящее время идет его допрос в Генеральной дирекции контрразведки и военной безопасности Габона, сообщает портал Gabon Review.

Задержание Массассы, указывает Africa Intelligence, вызвало обеспокоенность у некоторых нефтяных компаний Габона, в частности у Maurel & Prom (M&P) - филиала индонезийской Pertamina. Она ведет переговоры о приобретении активов инвестиционной компании Carlyle Group, находящихся в управлении зарегистрированной на Каймановых островах Assala Energy. Сумма сделки, которая контролировалась Массассой, оценивается в $730 млн.

Массасса в 2017-2019 годах был советником при президенте по углеводородам, затем его назначили генеральным директором министерства нефти и газа, а в 2019-м - министром. По данным Gabon Review, он "прославился тем", что лично пытался доставить несколько мешков с наличными тогдашнему премьер-министру Роз Кристиан Оссука Рапонда. Добыча нефти стала основой экономики Габона еще в 1950-х годах с обнаружением месторождений в окрестностях Порт-Жантиля, однако самые крупные запасы были открыты в 1980-1990-х, когда добыча достигла исторического максимума 375 тыс. баррелей в сутки. С тех пор добыча не увеличивается или временами сокращается, но эксперты не исключают обнаружения новых месторождений.