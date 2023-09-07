Президент Финляндии опасается эскалации конфликта на Украине и применения ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике

СТОКГОЛЬМ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил опасения по поводу дальнейшей эскалации украинского конфликта и возможности применения ядерного оружия.

"Даже маленькие детали могут полностью изменить ход событий, к сожалению, в худшую сторону. Существует огромный риск крупномасштабной войны", - сказал Ниинистё, выступая перед членами ассоциации политических журналистов.

"Риск того, что заговорит ядерное оружие, огромен. Я говорю чисто о теоретическом развитии событий, но если будет применено ядерное оружие - это конец", - отметил финский президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.