В Сингапуре заявили, что АСЕАН стремится к открытости в условиях глобальной напряженности

Результатом этой напряженности являются рост цен на продукты питания, энергию и удобрения, а также ограниченное сотрудничество в области новых и критически важных технологий, заявил премьер-министр Сингапура

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в условиях глобальной геополитической напряженности будет пытаться прилагать усилия, чтобы оставаться открытой и дать возможность заинтересованным внешним сторонам привносить вклад в ее стабильность и развитие. Об этом в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, слова которого приводит газета The Straits Times.

Сингапурский лидер считает, что мировая геополитическая напряженность влияет на Юго-Восточную Азию, затрагивая жизни людей и отношения региона с партнерами, пишет издание. По словам премьера, рост цен на продукты питания, энергию и удобрения, а также ограниченное сотрудничество в области новых и критически важных технологий являются результатом этой напряженности. Ли Сянь Лун подчеркнул, что разъединение цепочек поставок ведет к более раздробленному, менее процветающему и более опасному миру, пишет The Straits Times. Однако он отметил, что такая тенденция для Юго-Восточной Азии не нова, так как исторически регион был ареной соперничества великих держав. Ли Сянь Лун подчеркнул стремление организации к открытости в условиях геополитической напряженности, сообщает газета.

"Страны АСЕАН всегда стремились к открытой и общедоступной региональной архитектуре, в которой страны имеют пересекающиеся круги друзей и где все внешние партнеры, в том числе крупные державы, заинтересованы и вносят свой вклад в региональную стабильность и развитие", - приводит газета слова сингапурского премьера.

Восточноазиатский саммит проходит в индонезийской столице Джакарте. Встречи в таком формате проводятся один раз в год в привязке к осенним мероприятиям АСЕАН. Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров.

ВАС был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практического сотрудничества. В форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу: Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. В этом году на мероприятия ВАС приглашен Восточный Тимор как кандидат на вступление в АСЕАН.