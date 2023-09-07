7 сентября, 09:50

Болгария усилит охрану береговой линии

Премьер-министр сообщил о планах приобретения новых ракет

СОФИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил о планах приобретения ракет для нужд береговой охраны, отвечая на вопросы граждан на официальной странице правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В настоящее время мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу надо отвечать силой. Мы продолжаем строительство двух современных патрульных кораблей и начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не посмел приблизиться к нашим черноморским городам и портам", - отметил Денков. 

Теги:
БолгарияДенков, Николай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация