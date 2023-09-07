В Египте назвали вступление в БРИКС важным для сотрудничества с развивающимися экономиками

Министр международного сотрудничества Рания аль-Машат отметила роль НБР в укреплении сотрудничества со странами Азии и росте товарооборота с Китаем и Индией

КАИР, 7 сентября. /ТАСС/. Присоединение Египта к БРИКС играет большую роль для расширения его отношений с развивающимися экономиками мира. Об этом заявила министр международного сотрудничества Рания аль-Машат во время выступления с лекцией перед сотрудниками ведомства и другими госслужащими, задействованными в этой сфере.

"Присоединение Египта к БРИКС имеет большое значение для развития его отношений с развивающимися экономиками, а также расширения сотрудничества с Новым банком развития (НБР), членом которого Египет стал в этом году", - сказала аль-Машат. Министр в ходе выступления также отметила роль ведомства в укреплении сотрудничества со странами Азии и росте товарооборота с Китаем и Индией.

В 2022 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выдвинул правительству предложение присоединиться к НБР БРИКС, на заседании в декабре кабинет министров поддержал эту инициативу и утвердил проект решения главы государства. В конце января парламент республики одобрил соглашение, позволяющее стране вступить в финансовый институт.

22-24 августа 2023 года в Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС, его участники договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.